Tras 50 Años de Servicio y Abandono, Gobierno del Estado Rescata Centro de Salud de Huetamo

Huetamo, Michoacán, a 11 de agosto de 2018.- Después de 50 años de operación de la unidad de servicios de salud en este municipio, y luego de que la nueva obra quedara en el abandono desde el 2014, este sábado el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, entregó, totalmente equipado, el nuevo y moderno Centro de Salud de Servicios Ampliados del municipio de Huetamo.

“Después de 50 años del antiguo Centro, era necesario hacer uno nuevo que estuviera a la altura de la demanda de la población. Este cuenta con elementos esenciales que ayudarán a los médicos y a los pacientes a tener un buen servicio”, expresó el mandatario.

Esta nueva unidad médica tuvo una inversión de casi 57 millones de pesos en su construcción y equipamiento, sobre un terreno de 2 mil 800 metros cuadrados, el cual beneficiará a un aproximado de 22 mil personas.

En seguimiento a su compromiso con la salud, el mandatario estatal junto con la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos, entregó tres unidades móviles para las jurisdicciones sanitarias de Pátzcuaro, La Piedad y Apatzingán, así como uniformes a las y los coordinadores del Programa Prospera de los municipios de Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Apatzingán.

La titular de la SSM, mencionó que anualmente se brindan más de 10 mil consultas, las cuales se espera que se incrementen con el nuevo Centro de Salud, ya que cuenta con más y mejores áreas, como es el laboratorio de análisis clínicos.

Las instalaciones cuentan con vestíbulo, módulo de información, área de trabajo de médicos, trabajo social, trabajo de enfermeras, consulta externa con dos consultorios, un consultorio de telemedicina, dos consultorios de odontología, área de estimulación temprana, así como un espacio para la detección oportuna de cáncer cervicouterino.

También cuenta con cubículos de inmunizaciones y curaciones, ultrasonido, ginecología, sala de expulsión, camas de tránsito, encamados hombres, encamados mujeres, valoración, CEYE, módulo de camillas, acceso a urgencias, archivo clínico y farmacia.

Aquí , se ofrecerá la especialidad de psiquiatría y salud mental, así como un módulo del Seguro Popular, laboratorio, sala de usos múltiples, residencia médica, jefatura de trabajo social, área de apoyo técnico, administración, dirección, módulos de baños, sépticos, sala de espera, caseta de vigilancia.

“Agradezco profundamente las labores de trabajo y el compromiso que tiene el Gobernador Silvano Aureoles con el municipio de Huetamo y con esta parte de la Tierra Caliente, pues esta zona se encontraba muy olvidada”, expresó el presidente municipal, Gilberto Zarco Saucedo.

Con Huetamo, compromiso permanente

En otra parte de su discurso, el Gobernador Aureoles Conejo, mencionó algunos de los compromisos que mantiene con Huetamo, como son el mejoramiento de la plaza pública, la modernización de la escuela secundaria “Miguel Hidalgo”, de la Avenida principal de la cabecera municipal y la construcción de las Salas de juicios orales.

“Grábense bien que no me olvido de Huetamo y de la región donde nací, no me olvido de mis compromisos”, expresó.

Con gran emoción, las y los habitantes acompañaron al mandatario Silvano Aureoles en el recorrido por la unidad médica, donde pudieron constatar la calidad de las instalaciones así como del equipamiento.

Por último, el Gobernador, acompañado de autoridades locales, dio el banderazo de arranque para la construcción del acceso principal de esta unidad médica.

El evento contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el Fiscal Regional de Huetamo, Mario Gerardo Pinedo; el director del Seguro Popular, Germán Ortega Silva; la directora del Centro de Salud de Huetamo, Margarita Nogueda Rojas; el diputado local, Juan Figueroa Gómez y la secretaria técnica del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de Huetamo, Yolitzma de la Torre.