Triunfa Michoacana en la Olimpiada Internacional de Lógica 2018

Para pensar... Hay quienes dicen que os he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que, si no Me obedecéis, os enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios: negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros? Neale Donald Walsch