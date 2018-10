Trump Culpa a los Medios de la “Rabia” de la Sociedad

Donald Trump culpó este jueves a los medios de la “rabia” de la sociedad, posiblemente refiriéndose a los múltiples paquetes sospechosos enviados a lo largo del miércoles, a políticos y fuentes informativas.

Como es usual, condenó a través de su cuenta de Twitter que los medios publiquen “fake news“, pues ello ha provocado que todo se vuelva “malo y odioso”. Finalmente llamó a que limpien su acto.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018