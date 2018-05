Trump Evalúa la Opción de “Albergar” en Bases Militares a Menores Indocumentados

Tras lanzar nuevas amenazas contra los migrantes indocumentados, la administración de Donald Trump evalúa la opción de “albergar” en bases militares a miles de menores de edad que cruzaron la frontera sin acompañamiento de adultos o “después de que el gobierno los separe de sus familias”.

Una notificación enviada por correo electrónico a funcionarios del Pentágono y obtenida por la prensa estadunidense indica que se valoran las opciones para resolver la sobreocupación de los albergues existentes, y plantea que hasta el momento “ninguna decisión ha sido tomada” en torno al uso de bases militares.

Ello no sería inédito. El diario The Washington Post recordó que en 2014 el gobierno de Barack Obama utilizó bases militares de Oklahoma, Texas y California para detener a miles de menores de edad que ingresaron a Estados Unidos.

La noticia del “albergue” se dio a conocer en medio del endurecimiento de la política antimigrante de Trump y apenas un mes después del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.

El pasado lunes 7 Jeff Sessions, secretario de Justicia, advirtió que las autoridades estadunidenses perseguirán a cualquier indocumentado que cruce la frontera, y puso un énfasis en los migrantes que viajan con sus hijos.

“Si traficas a un niño te vamos a perseguir y se te separará de este niño, probablemente (…) Si no quieres que se quite a tu hijo, entonces no te lo lleves a cruzar la frontera ilegalmente”, asestó.

De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, tan sólo el mes pasado las autoridades migratorias detuvieron a más de 50 mil migrantes indocumentados en su intento de ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos para trabajar en la temporada de cosechas.

Ante el recrudecimiento de las detenciones, el magnate exigió a Kirstjen Nielsen, recién nombrada secretaria de Seguridad Interna, que “cierre” la frontera y pare los flujos migratorios.