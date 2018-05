Trump: Fondos de Campaña no Fueron Usados Para Pagar a Actriz Porno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que el dinero de su campaña presidencial no fue utilizado para pagarle a la estrella porno Stormy Daniels, reconociendo públicamente por primera vez el pago y negando cualquier encuentro sexual con ella hace años.

En una serie de publicaciones en Twitter, Trump dijo que había reembolsado a su abogado Michael Cohen los 130 mil dólares que el letrado pagó a Daniels en 2016 como parte de un acuerdo por su silencio por un supuesto encuentro sexual de una noche con el presidente en 2006.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018