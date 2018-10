Trump, Impactado por la Destrucción del Huracán Michael

El presidente Donald Trump dijo estar impactado al ver las casas sin techo y los árboles derribados durante su recorrido de ayer por las comunidades de Florida y Georgia devastadas por el huracán Michael.

Trump recorrió por aire y tierra las comunidades costeras afectadas, y después ayudó a entregar agua en un centro de distribución que también funciona como albergue temporal.

El Presidente dijo que alguien le describió el huracán Michael como un “tornado muy ancho, extremadamente ancho”.

“Miren detrás de ustedes. Vamos, estos enormes árboles simplemente fueron arrancados de la tierra. Es realmente increíble”, dijo.

Inicialmente, Trump y su esposa, Melania, vieron árboles arrancados de raíz y viviendas sin techo después de que su helicóptero despegó de la Base de la Fuerza Aérea Elgin, cerca de Valparaiso, su primera escala.

Pero la severidad de los daños aumentó conforme se acercaban a Mexico Beach, que casi fue borrada del mapa al recibir el impacto directo del huracán.

En Lynn Haven, Trump ingresó a una casa en la que había un enorme pino derribado cerca de la entrada.

Trump ganó Florida por escaso margen a Hillary Clinton en 2016, gracias a una gran participación electoral en el Panhandle, la zona más afectada por Michael.

El estado también es importante para él por sus aspiraciones de reelección en 2020 y por intento por elevar la ligera mayoría republicana en el Senado.

El gobernador de Florida, Rick Scott, es candidato al Senado, y se encuentra en una reñida contienda con el demócrata Bill Nelson. A lo largo de la jornada, el Presidente elogió la respuesta de Scott. “Eres un gran gobernador”, le dijo.

El domingo por la noche, la cadena de televisión CBS transmitió una entrevista en la que Trump reconoció que el cambio climático no es un “engaño”, pero aseguró que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que el clima “volverá a cambiar”.

El mandatario, que anteriormente había dicho que ese fenómeno era un “invento” de los chinos, aseguró que “algo está pasando”.

No obstante, afirmó que los científicos tienen una “gran agenda política” y argumentó que no quiere perjudicar la economía estadunidense con políticas ecológicas.

En un mensaje póstumo, el astrofísico británico Stephen Hawking advirtió que la ciencia y la educación están en peligro.

Hawking aseguró que la ciencia y la educación “corren más peligro que nunca”. Dijo que la elección de Donald Trump y la votación en Reino Unido para salir de la Unión Europa son parte de “una rebelión global contra los expertos, lo cual incluye a los científicos”.

Tras reconocer que la ciencia aún debía superar enormes retos en el mundo, el físico exhortó a los jóvenes a “elevar la vista a las estrellas, no bajarla a los pies.

Las palabras del científico, fallecido en marzo a los 76 años, fueron transmitidas en la presentación de su último libro, Brief answers to the big questions (Breves respuestas a las grandes preguntas).

En su trabajo final, completado por sus hijos y colegas, aborda cuestiones que van de la existencia de Dios a la posibilidad de viajar en el tiempo.