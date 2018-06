Trump Llega a Singapur Para Sostener Reunión con Líder de Corea del Norte

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ya se encuentra en Singapur, lugar donde sostendrá una reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, para discutir sobre el desarme nuclear de Corea del Norte.

El avión Air Force One que trasladó a Trump hasta Singapur llegó poco antes de las 20:30 h de este domingo.

El Air Force One del mandatario estadunidense aterrizó en la Base Aérea de Paya Lebar, a las 20:21 horas locales, procedente de Canadá, donde Trump asistió a una reunión del Grupo de las Siete (G-7) naciones más ricas del mundo.

El presidente estadounidense fue recibido en la base aérea por el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, según un reporte del sitio Chanel News Asia.

En una publicación en su cuenta oficial en Twitter durante su vuelo a Singapur, Trump reiteró su optimismo por el éxito de la cumbre con el líder norcoreano, prevista para el martes próximo en la isla de Sentosa, en la costa sur de Singapur.

“Estoy en camino a Singapur, donde tenemos la oportunidad de lograr un resultado verdaderamente maravilloso para Corea del Norte y el mundo. Ciertamente será un día emocionante y sé que Kim Jong-un trabajará arduamente para hacer algo que rara vez se ha hecho antes. Crear paz y gran prosperidad para su tierra”, escribió.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before…

