Trump Pierde Frente a Obama en su Cancha Favorita: Wall Street

El Presidente Donald Trump comienza a caer frente a su predecesor, el Presidente Barack Obama, en un indicador clave de su agenda: el mercado bursátil.

Desde el primer día del mandato de Trump hasta la actualidad, el índice S&P 500 ha ganado alrededor de 7%. Eso es menos de un tercio del aumento del 25% en el S&P en el mismo horizonte después de que Obama asumiera el cargo en 2009. Posteriormente Trump, quien dirigió una agenda de políticas favorables a los negocios, como reducciones de impuestos y desregulación, puede encontrar a Obama como un enemigo duro cuando se trata de ganancias del mercado de valores.

Durante los ocho años de gobierno de Obama, el S&P 500 devolvió 235% o 16.4% anual, una de las mejores actuaciones de cualquier presidente reciente, cuando los mercados se recuperaron de la carnicería de la crisis financiera y la economía estadounidense surgió de la “Gran Recesión”. En el momento en que dejó el cargo, el desempeño del mercado bursátil de Obama estuvo en línea con las ganancias registradas por el presidente Ronald Reagan en medio de una reducción de la inflación, un repunte del crecimiento y la rápida recuperación del mercado desde el colapso de 1987. El presidente Bill Clinton ostenta el récord de las ganancias más grandes de cualquier presidente reciente, ya que su administración tuvo lugar durante el auge de la tecnología de los años 90.

Aunque las comparaciones sobre desempeño del mercado de valores entre las presidencias no cuentan el panorama completo, pueden indicar los logros de una administración.

El presidente Trump fue elegido por una agenda que prometía reformas en materia de salud, recortes de impuestos y desregulación financiera durante su mandato. Los inversionistas tomaron su elección como razón para seguir subastando las existencias de sus máximos récords, con la expectativa de que las políticas de Trump reforzarían el crecimiento y los beneficios empresariales. Desde el día de la elección en 2016 hasta la actualidad, el S&P 500 ha ganado casi 14%, lo que subraya el entusiasmo de los inversionistas por la agenda de Trump. Eso todavía está ligeramente por delante de la actuación de Obama, pero una serie reciente de fallas de confianza ha detenido el llamado “Trump Bump”, o impulso de Trump.

La propuesta de Trump de derogar el Obamacare no logró obtener suficiente apoyo en el Senado y ahora se encuentra en el limbo a pesar de que los republicanos que ocupan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. La reforma tributaria, la gran zanahoria para los inversionistas globales, todavía está siendo trabajada aunque Trump y su gabinete pro-empresarial como el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el ex presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, habían prometido una legislación tangible mientras tanto.

Esta semana puede haber sido decisiva para la agenda de Trump y el rol del mercado de valores que se ha jactado en Twitter tan a menudo.

La respuesta de Trump al ataque el pasado fin de semana en Charlottesville, Virginia, fue tan problemática que dos de sus muy maltratados consejos de negocios se disolvieron rápidamente, y uno sobre la infraestructura ni siquiera se formó. De un solo golpe, el presidente ejecutivo de Estados Unidos perdió la capacidad de convocar a las más grandes mentes empresariales del país en la Casa Blanca para obtener oportunidades fotográficas que pudieran inspirar confianza en su agenda. También alienó a los ejecutivos que supervisan un billón colectivo de dólares en valor de mercado de valores y millones de trabajadores alrededor de los Estados Unidos, aliados poderosos al vender una pizarra ambiciosa de la legislación.

Jamie Dimon, director de JPMorgan, enfatizó después del colapso. “Estoy totalmente en desacuerdo con la reacción del presidente Trump respecto a los eventos que tuvieron lugar en Charlottesville en los últimos días”, dijo Dimon a sus empleados en una carta que fue dada a conocer al público. “Las políticas económicas y regulatorias constructivas no son suficientes y no importarán si no abordamos las divisiones en nuestro país, ya que es un papel del líder, en los negocios o en el gobierno, reunir a las personas y no desgarrarlas”.

Esta semana, encuestas como Rasmussen que previamente se inclinaron hacia Trump, continuaron emitiendo una crítica decididamente negativa sobre su actuación. Hasta el viernes, Rasmussen mostró el índice de aprobación por Trump en -22%, por debajo de las cifras positivas registradas a principios de su presidencia cuando temas como la salud y la reforma tributaria tuvieron más impulso.

Eso no quiere decir que todos los datos estén aturdidos en Trump. La tasa de desempleo en todo el país es de 4,3% y las ganancias mensuales de empleo siguen tendencia a alrededor de 200.000. Las medidas de confianza de los consumidores y de las empresas siguen poniendo a prueba los nuevos máximos de la década, la economía del país sigue creciendo (aunque a una tasa inferior al 2,5%). El aumento de la inflación ha permitido que la Reserva Federal comience a subir de manera constante las tasas de interés, una bendición para el sector financiero.

Estos datos subrayan el lienzo estable con el que Trump está trabajando mientras trata de revivir su agenda. Hay problemas económicos apremiantes en el país, como observó Dimon, de JPMorgan, pero no hay violentos incendios financieros como las crisis para llegar a Trump. En ese sentido, quizás las comparaciones entre los mercados de valores de Trump y Obama demostrarán una medida justa de sus logros.

Obama fue elegido y asumió el cargo durante el peor pánico financiero mundial desde la Gran Depresión. Si las medidas de recuperación supervisadas por Obama, su gabinete y la Reserva Federal demostraron ser ineficaces, los mercados no habrían entrado en una subida constante desde sus mínimos de marzo de 2009. Estos esfuerzos requerían una comunicación constante con los aliados de todo el mundo, además de los líderes empresariales. Uno sólo puede imaginar cómo los mercados hubieran respondido si banqueros como Jamie Dimon hubieran dejado la Casa Blanca cerca del fondo de marzo con los brazos levantados en el aire.

Las comparaciones bursátiles entre Obama y Trump sólo se harán más duras, pero pueden sugerir la verdad. En este momento en 2009, la tarea principal de Obama de la recuperación de la crisis estaba bien encaminada, mientras que la agenda de Trump parece estar estancada. No es de extrañar que la caída del mercado de 1.5% desde el miércoles se encuentre entre las mayores caídas de la presidencia de Trump.