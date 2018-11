Trump Ridiculiza a Macron por Baja Popularidad

El presidente Donald Trump ridiculizó a su homólogo francés, Emannuel Macron, por tener una baja popularidad.

Al arremeter contra los altos aranceles, los cuales considera injustos, impuestos por Francia para su comercio, el mandatario estadounidense indicó que el problema es que Macron “sufre una tasa de aprobación muy baja, un 26 por ciento”.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

El problema es que Emmanuel (Macron) sufre aprobación muy baja en Francia, un 26 por ciento, y una tasa de desempleo de casi el 10 por ciento. Por cierto, no hay país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa, ¡y con razón!.

Trump también condenó que el presidente de Francia sugiriera construir su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia, a lo que le contestó que pagara por la OTAN.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en las dos Guerras Mundiales. ¿Cómo le funcionó esto a Francia? Empezaban a aprender alemán en París antes de que vinieran los EE.UU. ¡Pague por la OTAN o no!

El exmagnate indicó que en materia comercial, se deben cambiar los impuestos, pues Francia cobra grandes aranceles a Estados Unidos para vender sus vinos, cuando al revés no ocurre así. Por ello, llama a “hacer a Francia grande otra vez”, en referencia a su frase de campaña.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

En el comercio, Francia hace un vino excelente, pero también lo hacen los EE.UU. El problema es que Francia hace que sea muy difícil para Estados Unidos vender sus vinos en Francia, y cobra grandes aranceles, mientras que Estados Unidos lo hace fácil para los vinos franceses, y cobra tarifas muy pequeñas. ¡No es justo, debe cambiar!

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

“El servicio secreto dijo no”: Trump

Por último, el presidente Trump aclaró que si no asistió al cementerio de los soldados estadounidenses que murieron durante la Primera Guerra Mundial, fue porque el Servicio Secreto le indicó que no lo hiciera, por la peligrosidad de efectuar el viaje hasta allá, por el clima que impedía la visibilidad.

Ello, en respuesta a la burla del Ejército Francés sobre el hecho, pues tuiteó que a pesar de la lluvia, ellos sí estaban dispuestos a realizar sus actividades.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetary in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

A propósito, cuando el helicóptero no podía volar al primer cementerio en Francia fue debido a la cero visibilidad. Yo sugerí seguir. (Pero) El servicio secreto dijo que NO, (porque estábamos) demasiado lejos del aeropuerto y del gran cierre de París. ¡(Tuve un) discurso al día siguiente en el cementerio americano (con la) lluvia torrencial! ¡Poco reportado por las noticias falsas!

Respecto a los tuits, la Presidencia de Francia negó hacer comentario alguno.