Trump Sufre Descalabro por Rechazo Republicano a su Plan de Salud

El presidente estadunidense Donald Trump sufrió hoy el primer descalabro político de su mandato, luego que se vio forzado a pedir el retiro de su propuesta de reforma de salud, ante la imposibilidad de sumar el apoyo de 216 legisladores para ser aprobada.

A sólo minutos del inicio de la votación final, Trump pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el autor de la iniciativa original, retirar el proyecto de ley, en lo que significó una victoria para la Ley de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare, del presidente Barack Obama.

“Estuvimos cerca, pero nos quedamos cortos”, reconoció Ryan en rueda de prensa en el Capitolio, luego de admitir que no es lo mismo un partido en campaña que un partido en el gobierno. “Este es un revés, no hay duda, pero no es el final de la historia”.

El abandono de la Casa Blanca y del liderazgo republicano fue visto como un revés político mayor para el presidente estadunidense, que enfrentó especialmente la oposición de la bancada más conservadora de su propio partido, que forman parte del llamado Concilio de la Libertad.

La iniciativa de ley, que buscaba reemplazar la Ley de Salud Asequible estaba prevista a ser votada a partir de las 15:00 horas locales. En su lugar, la Cámara de Representantes entró en receso, una señal de que el proyecto no contaba con apoyo para su aprobación.

“Obamacare es la ley, va a seguir siendo la ley hasta que sea reemplazada, no tuvimos los votos para sustituirla y vamos a seguir viviendo con ella por el futuro previsible. Tuvimos una oportunidad y fracasamos”, dijo Ryan.

El descalabro político tiene el potencial de afectar el trámite del resto de la agenda legislativa de Trump, incluida la reforma fiscal, su plan de infraestructura y la aprobación de un presupuesto para el muro con México.