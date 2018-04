Trump Sugiere Vía Nuclear en el Congreso Para Detener Tráfico de Drogas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una mañana activa en Twitter donde incluso sugirió la opción nuclear en el Congreso para detener el tráfico de drogas y migrantes ilegales que ingresa a los Estados Unidos.

Trump pidió a México que actuara para detener en la frontera norte del país a una caravana de migrantes centroamericanos que busca ingresar a Estados Unidos y sugirió que las leyes fronterizas mexicanas sí funcionan a diferencia de las estadounidenses.

“México tiene el poder absoluto para no permitir que estas grandes ‘Caravanas’ de personas entren a sus país. Ellos deben de detenerlos en su frontera norte, lo cual pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles que pasen a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas…”, escribió Trump en un primer tuit.

En su segundo tuit del día, el magnate sugirió que con tal de detener el “ingreso masivo de drogas y personas” Estados Unidos podría usar la “Opción Nuclear” en el Congreso, también conocida como la “opción constitucional”.

“… el Congreso debe de pasar legislación fronteriza inmediatamente, usar la Opción Nuclear si es necesario, para detener el ingreso masivo de drogas y personas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza (y ICE) son grandiosos, pero las leyes débiles de los demócratas no les permiten hacer su trabajo. Actúa ahora Congreso, nuestro país está siendo robado!”, añadió en una publicación posterior.

Finalmente, el mandatario culpó a los demócratas de no actuar para llegar a una solución para los millones de migrantes protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

“DACA está muerto porque los demócratas no les interesa ni actuaron, y ahora todos quieren entrar al vagón de DACA… ya no funciona. Debemos construir el muro y asegurar nuestras fronteras con legislación fronteriza apropiada. Los demócratas no quieren fronteras, por lo tanto droga y crimen!”, escribió el magnate.