Turistas Espaciales Podrán Sobrevolar la Luna Dentro de 5 Años, Según Rusia

Los turistas espaciales podrán sobrevolar la Luna dentro de cinco o seis años, anunció Vladímir Solntsev, director general de la corporación estatal rusa Energuia.

“Estamos hablando de sobrevolar la Luna. Creo que para 2021 o 2022 Energuia estará preparada para ofrecer ese servicio en el mercado internacional”, dijo Solntsev a la agencia oficial RIA Nóvosti.

El funcionario explicó que “en estos momentos se están discutiendo los términos del contrato con los potenciales candidatos”.

Al mismo tiempo, admitió que la nave Soyuz, en la que los turistas completarían su odisea espacial, necesita ajustes, tanto en materia de comunicaciones como de sistemas de mando.

Por otra parte, sugirió una posible reanudación de los vuelos de los turistas espaciales tradicionales con destino a la Estación Espacial Internacional, el último de los cuales tuvo lugar en 2009.

“Puedo decir que en la lista de espera ahora no hay nombres del tipo de Sarah Brightman o Brad Pitt. Los potenciales candidatos son muy pudientes, aunque no son figuras públicas. No hay ningún ruso entre ellos. Al menos, por ahora”, señaló.

Rusia decidió suspender durante varios años las visitas turísticas a la EEI debido a la falta de espacio -ahora la tripulación de la plataforma se ha duplicado a seis tripulantes- y a la decisión de Estados Unidos de suspender los vuelos de sus transbordadores.

La última candidata, la cantante británica Sarah Brightman, renunció en el último momento a viajar a la plataforma por “motivos familiares” tras superar las pruebas de sobrevivencia.

La EEI abrió sus puertas a siete turistas espaciales: el estadounidenses Denis Tito (2001) fue el primero en viajar a la plataforma; la estadounidense de origen iraní Anousha Ansari fue la

primera mujer turista en visitar la estación (2006) y el canadiense Guy Laliberté fundador del “Circo del Sol”, el último, en 2009.