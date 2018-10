Uber Eats Tendría Servicio de Entrega con Drones

En la Cumbre de Uber Elevate de este año, la CEO Dara Khosrowshahi abrió la posibilidad de crear un servicio de entrega de alimentos basado en aviones no tripulados. Ahora, parece que una publicación de trabajo ha insinuado que la compañía está buscando lanzar el servicio para 2021.

Según el Wall Street Journal, Uber estaría buscando contratar a alguien con experiencia en “estándares de vuelo y entrenamiento”, que pueda “habilitar operaciones de vuelo seguras, legales, eficientes y escalables”.

Si la información es legítima, Uber estaría buscando mantener el desarrollo del programa en secreto ya que la publicación del trabajo ya no aparece en su sitio web. Según el informe del Wall Street Journal, el servicio de entrega basado en aviones no tripulados se ha denominado “UberExpress” y existirá bajo el esquema de Uber Eats. Según se informa, la descripción del trabajo describió el deseo de un solicitante que puede “ayudar a hacer que los drones de entrega funcionen tan pronto como el próximo año y comercialmente operativo en varios mercados para el 2021“.

Muchas grandes empresas han estado probando los servicios de entrega a través de aviones no tripulados: Amazon hizo su primera entrega de aviones no tripulados a través de Prime Air en 2016, y Alphabet incrementó su servicio de entrega de aviones no tripulados el año pasado.

Sin embargo, las regulaciones con respecto a las operaciones con drones son muy complicadas y estrictas, por lo que existen muchos obstáculos legales que las empresas deben superar antes de que comencemos a ver el despegue generalizado de los drones como servicio.

De ser una realidad, se espera que UberExpress despegue en tres años.