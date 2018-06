Uber Lanza Servicio de Alquiler de Bicicletas Eléctricas en Alemania

Uber Technologies anunció que implementará su servicio de renta de bicicletas eléctricas, denominado Jump, en Europa, como una de las formas de transporte más respetuosas para el medio ambiente.

La primera ciudad que tendrá este servicio será Berlín, en Alemania, país en donde ha tenido problemas para introducir sus vehículos, antes de terminar este verano, y a partir de ahí a otras ciudades del continente europeo.

“Cuando uno se sube a estas bicicletas y pedalea, se siente como Superman.Esto es en potencia un sustituto a los viajes de Uber, para que podamos ser más grandes que solo automóviles, para que podamos hablar de movilidad dentro de una ciudad, y podamos contribuir a resolver el problema del tráfico al que se enfrentan las ciudades”, dijo el máximo responsable de Uber, Dara Khosrowshahi.

Uber competirá en la capital alemana con empresas como OBike, China Mobike y LimeBike.

