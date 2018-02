Una Solución al “Hackeo” de Cuentas de Spotify

Un usuario de Spotify ha compartido la historia que vivió con su cuenta por la molesta aparición de un mensaje que lo ha perseguido por años y lo ha vinculado con un personaje llamado Kevin.

Brian De Los Santos es el nombre del usuario que durante años, ha tenido algo así como un “amigo digital por correspondencia” (como él lo define).

Cuenta que el nombre de su “amigo” es Kevin. Le encanta la música, “Coffee Table Jazz” en particular. Posee un Echo de Amazon (bocina inteligente de Amazon), “a través del cual escucha los hermosos y reconfortantes cantos de trompeta de John Coltrane”. Comenta que Kevin no escucha música durante el día, pero por la noche las canciones empiezan a reproducirse, “probablemente mientras hace linguini a mano con una copa al lado de un cabernet con cuerpo. (O al menos, eso es lo que me imagino)”.

Dice saber todo esto porque han estado vinculados (digitalmente) desde hace años a través de una cuenta de Spotify. “De vez en cuando, mientras estoy escuchando música en la aplicación, se detiene abruptamente y recibo un mensaje que se ha convertido en mi peor pesadilla: ‘REPRODUCIENDO AHORA EN EL ECHO DE KEVIN’ ”.

“Mi nombre no es Kevin, no tengo un Echo, ni frecuento la música de Miles Davis” compartió Brian, quien seguía leyendo el mensaje que no dejaba de aparecer. Un tipo llamado Kevin siguió apareciendo en su cuenta para secuestrarla.

yo @Spotify you wanna tell me why some dude named Kevin keeps hoppin up in my account and playing shit on his echo pic.twitter.com/mW0KSdKHqw — Brian De Los Santos (@B_Delos) September 7, 2017

“Hey @Spotify ¿me quieres decir por qué un tipo llamado Kevin sigue apareciendo en mi cuenta reproduciendo **ierda en su Echo?”

Brian cuenta que el mensaje le aparecía en cualquier momento, conduciendo, en casa, caminando, incluso sin tener señal de celular ni conexión Wi-Fi.

“Parecía que el único propósito en la vida de Kevin era pausar mi Spotify tan pronto como yo tocara el botón de play”.

Al principio resultó una molestia sutil, un “#firstworldproblem” (problema del primer mundo, como lo llamó Brian), pero como cliente de Spotify Premium, le era muy molesto pagar por algo que no funcionaba y seguía sucediendo, sucediendo y sucediendo a lo largo de varios años.

Al principio pensó que se trataba de alguien en su edificio de apartamentos cuya cuenta de alguna manera se enredó con la suya, “o un tipo en Dakota del Norte que no tenía idea de lo que estaba haciendo. O tal vez Rusia, quién sabe”.

Brian hizo todo lo que se le ocurrió para detener la situación, cambió su contraseña, buscó en el menú de dispositivos y se desconectó de todos ellos. Revocó el acceso de todas las aplicaciones conectadas a su cuenta. Incluso logró que el servicio al cliente de Spotify lo reiniciara.

Pero nada funcionó. No importaba lo que hiciera, Kevin seguía allí.

Investigando el error con su cuenta de Spotify descubrió que no era la única persona con este problema. En un foro de la comunidad que utiliza este servicio de streaming musical encontró varias publicaciones detallando el mismo problema, todas dando una posible solución, pero sin ser del todo explícita. La gente había intentado cambiar las contraseñas, desconectar y restablecer las cuentas, permitiendo la autenticación de dos factores. Pero nada de lo que intentaron funcionó.