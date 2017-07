Urge PAN a que se Apruebe el Mando Mixto Policial

El diputado del PAN, Jorge Ramos reveló que en dos semanas se intentará, de nueva cuenta, que se apruebe en comisiones la reforma de seguridad que crea el mando mixto policial, pues no se puede frenar esta reforma cuando el “país se está incendiando”.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados precisó que hay disposición para modificar el dictamen, si el PRI tiene propuestas viables, pero no puede terminar esta legislatura sin que se dé una respuesta a México en materia de seguridad.

Exigió al PRI y a sus aliados a reflexionar y que no intenten “reventar” la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública. Esto luego de que los priistas aseguran que no aceptarán un modelo policial mixto sino único.

Yo creo que el reto de seguridad de este país es la seguridad pública, que las instituciones municipales, estatales y federales no han podido con el paquete y que por ello se requiere una reforma que modifique el marco legal ineficaz que tenemos hasta ahora. La eficacia de las leyes se mide en base a los resultados y es obvio que está quebrado, que está tronado el sistema de seguridad pública en el país, es evidente, quien no quiera verlo se está negando a la realidad”, dijo Ramos Hernández.

Recalcó que no hay grupo del crimen organizado fortalecido si hay policías preparados, por ello, el reto es fortalecer las instituciones locales.

Se requiere una reforma profunda al sistema de seguridad que responsabilice a los gobiernos y no se abuse de las fuerzas armadas de manera permanente”, declaró.