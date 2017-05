Urgente Tomar Acciones Contra el Alcoholismo y Consumo de Mariguana en Niñas y Niños en Apatzingán

El diputado Eduardo García Chavira presentó al Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura una propuesta de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, la cual fue aprobada por unanimidad, para que la Secretaría de Salud y de Educación del Estado, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los sistemas municipales informen las acciones que están realizando contra el consumo de alcohol, mariguana e inhalables, y el Ayuntamiento de Apatzingán, implemente una campaña permanente para que sancione a quienes sirvan, vendan, ofrezcan bebidas alcohólicas a menores de edad.

Lo anterior como resultado de la última Encuesta Nacional Contra las Adicciones, en donde el municipio de Apatzingán, ocupa el primer lugar a nivel nacional en el consumo excesivo de alcohol en el Estado en niñas y niños de primaria, con el 4.2%, contra un 2.4% que es la media nacional.

De igual manera, en Michoacán en quinto y sexto grado de primaria, resulta que 17% han consumido alcohol, 8% lo ha consumido en el último año y un 2.4% presenta un consumo excesivo.

Además, Apatzingán cuenta también con el deshonroso primer lugar en niñas y niños en el consumo de mariguana e inhalables. Esto por arriba de ciudades como Ciudad Juárez, Acapulco, Guadalajara, Tijuana y Ecatepec.

“El municipio de Apatzingán sufre una gran desigualdad económica y social, aunado a la violencia en crecimiento, es decir, se requieren soluciones integrales”, afirmó García Chavira. Con cifras sustentadas en el CONEVAL se tienen más de dos mil casas con piso de tierra, (lo que parecería ya impensable).

En lo que respecta a sus escuelas: el 18% no tiene drenaje, casi el 60% no tiene una cancha de esparcimiento en las primarias y un 36% de las escuelas tienen más de tres años que no les ha hecho una rehabilitación.

Michoacán tiene una población de 793 mil 556 personas entre los 6 y 14 años, para el caso de Apatzingán la población de niñas y niños es del 35% lo que corresponde a más de 30 mil pequeños que están en latente riesgo de caer en una adicción como el alcoholismo, el consumo de mariguana o inhalables.

“El bienestar de nuestras niñas y niños es un asunto que debe llevarnos a conjuntar esfuerzos, para garantizarles un mejor futuro. Por lo cual, propongo que se elaboren campañas permanentes entre la Secretaría de Salud, la de Educación del Estado, el DIF estatal, los sistemas DIF municipales y los ayuntamientos, además de los centros comerciales y lugares de entretenimiento, particularmente los de Apatzingán, para prevenir y contrarrestar este mal, que de ser omisos en poco tiempo nos traerá consecuencias garrafales. Ante esta problemática no puedo quedarme callado ni estático, por lo cual reforzaré y me sumaré a las acciones de prevención e información en espacios públicos y escolares, para contribuir a solucionar esta situación”, puntualizó el diputado local originario de la Tierra Caliente.