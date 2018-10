Valtteri Bottas Logra la Pole del GP de Rusia

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) logró este sábado la pole del Gran Premio de Rusia por delante de los favoritos para conquistar el Mundial de F1, su compañero británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

El circuito de Sochi trae buen recuerdo a Bottas, ya que en él conquistó su primer triunfo en la categoría reina del automovilismo el año pasado.

Maiden win last year, pole this… @ValtteriBottas sure likes the @SochiAutodrom 🇫🇮🚀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/mow843dM6y

— Formula 1 (@F1) September 29, 2018