Van Cerca de 5 mil Visas Aprobadas Vía “Palomas Mensajeras”

Surgido por iniciativa del Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, a mitad del camino, el programa de “Palomas Mensajeras” ha permitido, desde su creación el 8 de febrero de 2017, la aprobación de 4 mil 932 visas, 70 por ciento han sido para mujeres adultas mayores que se reencontraron o reencontrarán con sus familias en Estados Unidos.

Este programa que tiene como objetivo principal fortalecer a Michoacán como un estado binacional y contribuir a recomponer el tejido social a través de la reunificación de las familias transnacionales, tiene como base la inclusión de todos los sectores de la sociedad, lo que ha permitido que más del 15 por ciento de sus beneficiarios provengan de comunidades originarias.

En el caso de los municipios de Paracho, Uruapan, Cherán, Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, por lo menos el 60 por ciento de los beneficiarios pertenecen a comunidades indígenas.

Con el trabajo que se ha realizado en coordinación con ayuntamientos michoacanos y autoridades estadounidenses, hasta el momento se han conformado grupos de personas adultas mayores de 79 municipios del estado, mismos que han viajado a California, Illinois, Texas, Georgia, Washington, Carolina del Norte, Delaware, Oregon, Tennessee, Minnesota y Florida.

Sin duda, el programa de Palomas Mensajeras ha marcado en Michoacán un antes y un después en materia de apoyo a migrantes bajo el lema de “Construir desde el Corazón es Trascender”.

“PALOMAS MENSAJERAS”

Está dirigido a los adultos y adultas mayores de 60 años, padres o madres de michoacanos que vivan en Estados Unidos. Preferentemente que no se les haya negado la visa anteriormente, en caso de tener una negación, que no sea en los últimos dos años, no haber vivido en Estados Unidos de forma indocumentada y no haber sido deportado. Se organiza el traslado de los adultos y adultas mayores del Estado de Michoacán hacia la Ciudad de México, para tramitar su visa de turista y posteriormente la logística para su viaje a Estados Unidos.

La Secretaría del Migrante gestiona el traslado en autobús a la Ciudad de México en coordinación con los municipios, tramita la cita en un sólo día, revisa e integra los expedientes y brinda acompañamiento en toda la logística.

ACUMULADO A MITAD DEL CAMINO

• Total de visas autorizadas: 4, 435

• Grupos conformados: 181

• Grupos que concluyeron su proceso: 131

• Palomas Mensajeras que concluyeron su proceso: 3,670

• Municipios que concluyeron su proceso: 70

DATOS ESTADÍSTICOS 2018

• Total de visas autorizadas: 2,765

• Se han conformado 131 grupos de 79 municipios

• 82 grupos con 2,466 palomas mensajeras (de las cuales 234 son de comunidad indígena).

• Ya han concluido su proceso, los originarios de los siguientes 62 municipios: José Sixtos Verduzco, Pénjamillo, Huandacareo, Hidalgo, Pátzcuaro, Múgica, Zacapu, Madero, Paracho, Tacámbaro, Sahuayo, Jiquilpan, Tingambato, Huetamo, Erongarícuaro, Tiquicheo, Chavinda, Cuitzeo, Morelos, Los Reyes, Cherán, Ixtlán, Apatzingán, Queréndaro, Vista Hermosa, Quiroga, Jungapeo, Nuevo Urecho, Tuzantla, Charo, Tangamandapio, Venustiano Carranza, Ario, Yurécuaro, Uruapan, La Piedad, Tzitzio, Maravatío, Turicato, Cojumatlán, Morelia, Angamacutiro, Aguililla, Zitácuaro, Villamar, Nuevo Parangaricutiro, Indaparapeo, Puruándiro, Chilchota, Tzintzuntan, Tingüindín, Zinapécuaro, Tancítaro, Cherán, Charapan, Parácuaro, Gabriel Zamora, Peribán, Jacona, Acuitzio, Epitacio Huerta, Zamora y Panindícuaro

• Los 7 Estados a los que han viajado son: California, Illinois, Georgia, Texas, Oregon, Carolina del Norte, Florida

DATOS ESTADÍSTICOS 2017

• Del 8 de febrero al 31 de diciembre de 2017, total de visas autorizadas: 1,670,

• Se conformaron 50 grupos de 35 municipios distintos

• 50 grupos con 1,227 palomas mensajeras, que concluyeron su proceso

• Se trabajó en los siguientes 35 municipios: Zinapécuaro, Villamar, Lagunillas, Los Reyes, Puruándiro, Paracho (Cheranástico), Maravatío, Gabriel Zamora, Hidalgo, Penjamillo, Tacámbaro, Uruapan, Múgica, Tangamandapio, Tarímbaro, Cuitzeo, Tingüindín, Pátzcuaro, Chavinda, Turicato, Ecuandureo, Jacona, La Piedad, Tzintzuntzan, Álvaro Obregón, Apatzingán, Ixtlán, Cojumatlán, Nuevo Parangaricutiro, La Huacana, Purépero, Indaparapeo, Madero, Churumuco y Tuxpan

• Los 5 Estados a los que se viajó son: California, Illinois, Georgia, Washington y Texas.