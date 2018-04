Velasco Coello Rechaza Curul en el Senado; Continuará al Frente del Gobierno de Chiapas

El gobernador Manuel Velasco Coello rechazó la curul que le ofreció el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República porque, dijo, “hoy mi lugar está aquí en Chiapas, junto a los chiapanecos”.

“Hoy, en estos momentos de decisiones y definiciones políticas, no tengo ninguna duda: primero Chiapas. Permanezco en el cargo de gobernador constitucional que los chiapanecos me otorgaron”, puntualizó Velasco, luego de agradecer “a quienes me tomaron en cuenta para esta postulación”.

El mandatario admitió que “sería un gran honor” volver al Senado de la República, sin embargo, apuntó, “toda mi vida he puesto mi mayor esfuerzo, trabajo y energía para servir a Chiapas. Siempre ha sido mi primera y última aspiración”.

En ese sentido, destacó que cumplirá con el mandato que tiene al frente del gobierno de esa entidad, por lo que seguirá trabajando “con mi mayor esfuerzo y energía” hasta el último minuto del día 8 de diciembre.

“Sobre todo, vamos a seguir trabajando con mucha energía y con mucho esfuerzo hasta el último día de mi gobierno, en el gran compromiso que tenemos de sacar adelante la reconstrucción en las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre y poner de pie hasta la última casa que el sismo derrumbó”, recalcó en un mensaje enviado a la ciudadanía.

Sobre las campañas presidenciales que iniciaron este viernes, pidió a los candidatos que privilegien las propuestas e ideas “y que no se alimenten las campañas ni de miedo ni de odio que tanto daño le han hecho a México en el pasado”.

Y remató: “Todos debemos trabajar unidos con un solo objetivo en la mente: el futuro de México, el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones”.