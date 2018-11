Vetan a Periodista de CNN de la Casa Blanca Tras Discusión con Trump

Jim Acosta, corresponsal de CNN, fue vetado de la Casa Blanca después de participar en una acalorada discusión con el presidente Donald Trump.

El periodista publicó un video captado con su teléfono celular en el que puede verse a un agente del Servicio Secreto, quien le pidió que entregara su pase de prensa y le retirara el cordón.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R

— Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018