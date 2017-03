VIABILIDAD FINANCIERA DEL IMSS PERMITE Renovación DE AMBULANCIAS PARA MEJORAS EN LOS SERVICIOS

La viabilidad financiera con la que cuenta actualmente el IMSS permite, entre otras mejoras, la renovación de ambulancias para brindar servicios de mayor calidad a la derechohabiencia, aseveró el Delegado Regional del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, en evento de banderazo para la entrega de 12 de las 28 ambulancias modelo 2017, que se entregarán en el Estado, en la modalidad de arrendamiento para traslados programados.

Esta entrega es parte del programa “Renovación del parque vehicular”, destinadas a los Hospitales del IMSS No. 1, en Charo; no. 12, Lázaro Cárdenas; No. 83, Morelia; no. 17, Los Reyes; No. 24, Pederanales, No. 17, la Piedad; y para la Unidades Médicas IMSS en Zitácuaro, Puruándiro, Taretan, Puruaran, Sahuayo y Cd. Hidalgo, con una inversión de más de 17 millones de pesos, que cubrirán el arrendamiento, servicios automotrices, mantenimiento y seguro, así lo informó Néstor Homero Mejía, jefe de Servicios administrativos delegacional.

La ventaja de que sean unidades en arrendamiento radica, además de los costos por compra y mantenimiento serían superiores, en la rapidez con que serán reemplazadas en caso de falla mecánica, pues el proveedor deberá sustituir la ambulancia en un plazo no mayor a 24 hrs, declaró Rosales Acosta.