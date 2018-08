Vicente Fernández Continúa Haciendo Discos Para que sus Fans no lo Olviden

Vicente Fernández estrenó un nuevo álbum titulado ‘Más romántico que nunca’ del que ha lanzado al menos dos videos de manera previa, producción con la que le recuerda a sus fans que a pesar de ya no estar en los escenarios, don Vicente no los abandona.

En entrevista con Milenio, el charro de Huentitán aseguró que una de las razones por las que continúa realizando materiales discográficos es debido a que no quiere que lo olviden.

“El día que me retiré en el Estadio Azteca les dije que me retiraría de los escenarios, pero que seguiría grabando mis vídeos y cantando en mi compañía, para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran”, aseguró.

El día de hoy estoy muy alegre porque por fin estreno mi álbum #MásRománticoQueNunca ¡Ya pueden escucharlo en @SpotifyMexico! https://t.co/5baHVsSqcI pic.twitter.com/FBxX7QDSwb — Vicente Fernandez (@_VicenteFdez) August 10, 2018

Fernández dedicó a todos sus admiradores este nuevo disco compuesto por nueve boleros y tres temas rancheros que es el homenaje de un artista que con más de 50 años de carrera sigue con frescura y potencia en la voz.

Además del audio, el vocalista preparó un DVD en el que interpreta nueve de las 13 piezas dentro del rancho ‘Los Tres Potrillos’.

Vicente Fernández se ha convertido en uno de los cantantes y compositores más prolíficos de México con más de 100 producciones discográficas a lo largo de más de 50 años de actividad artística.

