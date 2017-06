Vicente fox Critica a Donald Trump

A través de un video, el ex presidente de México, Vicente Fox, señala que México no va a pagar por el “enche”, lo dijo de esta manera para poder decir la palabra sin decir el insulto, por lo que no es un error, en el video que en inglés le envía Fox al presidente Donald Trump, se comentó en el programa “La Taquilla”.

En el video añade que “hola Donald, soy yo, Vicente desde México, donde se hacen los mejores bowlls de tacos, de hecho estos son caca, ni siquiera son mexicanos ¿Por qué está hecho el bowll de tortilla, sólo como un enche taco.

“Como ex presidente de México quiero hablar directamente contigo, el actual presidente, el del colegio electoral de los Estados Unidos, porque necesitamos que algo se aclare entre nuestros dos países y no va a hacer un enche muro.

“Donald, bajo ninguna circunstancia por este estúpido, inútil monumento racista, se que cuando llegaste aquí a México con la idea de que esto funcionaría tuviste a todos los expertos que te dijeron eso, pero los malos hombres se han vuelto más sofisticados, incluso, están compartiendo planes en Internet”

Y agrega, diciéndole a Trump, mira esta escalera; vas a construir un muro de 25 mil millones de dólares que puede ser vencido por una escalera de 25 dólares. “Sée honesto Donald, este muro no va a detener a nadie que realmente quiera cruzar la frontera, solamente va a hacer a tu país más débil más pobre y menos respetado por el resto del mundo”.

Con esos 25 mil millones de dólares puedes proveer de agua al planeta, aunque sé que no eres devoto del agua porque siempre estás bebiendo Coca de dieta, que por cierto no te está funcionando, con esos 25 mil millones puedes terminar el hambre mundial un año entero”, señala entre otras cosas.

Con información de Radioformula