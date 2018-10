Víctor Manríquez Firmó Convenio de Coordinación de Seguridad Estado-Municipio

Uruapan, Michoacán; jueves 25 de octubre de 2018.- Firmó el Presidente Municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, el convenio de Coordinación de Seguridad Estado-Municipio.

El acuerdo también fue signado por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y la Síndica Municipal, Norma Adriana Magaña Madrigal, en el marco de la ceremonia de graduación de 93 policías municipales de Uruapan.

Sobre el particular, el edil afirmó que la coordinación es fundamental para dar seguridad a la población y consideró que el acuerdo establecido es el camino apropiado para fortalecer las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad, así como para implementar estrategias conjuntas de prevención del delito, que traigan consigo un ambiente de paz y armonía.

En ese contexto, el munícipe reconoció el firme respaldo que el Gobierno Municipal recibe de la administración estatal de Silvano Aureoles Conejo, así como del gobierno federal para reforzar la seguridad de la población.

Reconoció que el gobernador del estado y el gobierno de la república han estado al pendiente y no han dejado solo a los uruapenses, sobre todo en los momentos de mayor apremio.

A su vez, Juan Bernardo Corona Martínez manifestó que el acuerdo de Coordinación permitirá a los gobiernos locales acceder a programas para reclutar elementos, capacitarlos, certificarlos y equiparlos.

Recalcó que la seguridad no es cuestión de tintes políticos ni partidistas, sino es un asunto prioritario que pide la sociedad michoacana para impulsar el desarrollo social.