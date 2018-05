Videgaray Sobre el Tlcan: no hay Fecha Fatal Para un Acuerdo, Seguimos Negociando

El acuerdo en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “está avanzando” y no hay una “fecha fatal” para concluirlo, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al señalar que México alcanzará un acuerdo “cuando sea bueno para los intereses nacionales”.

Según el canciller, son los medios los que han manejado el tema como si hubiera una fecha límite para llegar a un acuerdo y no es así.

En entrevista en el programa Despierta con Carlos Loret de Mola, el canciller detalló que los grupos técnicos de México, Estados Unidos y Canadá “están trabajando y hay avances muy importantes”, e insistió que cuando México logre ese acuerdo, será porque es bueno para el país, pero “hoy todavía no estamos ahí (…) seguimos negociando con seriedad y de buena fe”, aseveró.

El exsecretario de Hacienda dijo tener confianza en que la negociación de parte de México sea “exitosa” y afirmó que Estados Unidos ha flexibilizado sus posturas.

“Insisto, no hay fecha fatal, el proceso continúa, no se ha interrumpido (…) y habrá acuerdo para México cuando las condiciones sean correctas para México”, recalcó.

Videgaray aseguró que ni siquiera la elección del 1 de julio es una fecha fatal e insistió en que se seguirá negociando sin la presión de una fecha en particular.

El canciller, cuyos oficios no han logrado concretar una reunión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, dijo que siempre cabe la posibilidad de ambos mandatarios sostengan una llamada telefónica, pero no la ha habido en días recientes ni está prevista en los próximos días. “Siempre ha habido comunicación abierta, pero hoy no está previsto”, reconoció.