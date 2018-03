video Desplome de Helicóptero en Nueva York Deja Cinco Muertos

Cinco personas murieron el domingo por la noche después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el East River de la ciudad de Nueva York, según las autoridades.

Un portavoz de la policía de Nueva York confirmó las muertes a The Associated Press el lunes por la mañana.

Un video tomado por un transeúnte y difundido en Twitter muestra a la aeronave roja cuando se precipitaba hacia el río, donde volcó y sus hélices golpeaban el agua mientras se hundía.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018