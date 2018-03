video Mark Hamill Recibe Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El ícono de Star Wars Mark Hamill estuvo rodeado por Harrison Ford, R2 D2, George Lucas y cientos de fanáticos durante la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves.

Durante la develación, Hamill recordó a Carrie Fisher y dijo que le hubiera gustado que estuviera presente durante ese momento.

The best moments from Mark @HamillHimself's Walk of Fame ceremony https://t.co/1VMPEAVQi8 pic.twitter.com/Ti4WZF9oyV

— Variety (@Variety) March 8, 2018