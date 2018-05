Warriors vs Cavaliers, la Final 2018 de la NBA

Golden State Warriors venció 101-92 a los Houston Rockets en el juego siete de la Final de la Conferencia Oeste, para avanzar a su cuarta serie por el título de la NBA, en donde enfrentará a los Cleveland Cavaliers de LeBron James.

De este modo se cumple el sueño de millones de aficionados de ver la cuarta versión de las finales de la NBA entre Warriors y Cavaliers, en una serie que va 2-1 a favor de los de Oakland, California.

Kevin Durant pours in 34 PTS, Steph Curry goes for 27 PTS, 10 AST, 9 REB and the @warriors WIN GAME 7!

GSW defeats @HoustonRockets 101-92 to advance to the #NBAFinals!

Klay Thompson: 19 PTS

Draymond: 10 PTS, 13 REB, 5 AST#DubNation #NBAPlayoffs

Harden: 32 PTS, 6 AST, 6 REB pic.twitter.com/SDazeEwdgy

— NBA (@NBA) May 29, 2018