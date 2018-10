Whatsapp Planea Implementar Publicidad a Partir de 2019

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp se prepara para lanzar un cambio que podría molestar a muchos de sus usuarios: la implementación de anuncios publicitarios a partir del 2019.

De acuerdo con diversos medios especializados en el tema, ya se está trabajando para introducir publicidad en iOS.

