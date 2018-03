Yerra Trump al Publicar Imágenes del Arranque de la Construcción del “Muro”

El presidente estadunidense Donald Trump cometió una pifia esta tarde tras publicar presuntas fotografías del arranque de la construcción del polémico muro fronterizo con México en su cuenta de Twitter, mientras se trataba en realidad de un proyecto local de sustitución de bardas iniciado hace un mes en Calexico, California.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018