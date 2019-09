49Ers Evita Primer Triunfo de Acereros y Sigue Invicto

En un partido entretenido, en el que también hubo errores puntuales, 49’s de San Francisco (3-0) evitó el primer triunfo de la campaña para Acereros de Pittsburgh (0-3) al imponerse 24-20.

En acciones de la tercera semana de acción en la temporada 2019 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Acereros, con Mason Rudolph en los controles, desaprovechó hasta cuatro balones perdidos de San Francisco antes del descanso, pues apenas sacó seis puntos con dos goles de campo de Chris Boswell.

El mariscal de campo de los “gambusinos”, Jimmy Garoppolo, sufrió su primera intercepción del partido cuando buscaba a Matt Breida y apareció T. J. Watt para atrapar el ovoide. En esa serie, Steelers rompió el cero con el 3-0 de 46 yardas de Boswell.

El quarterback de 49’s volvió a padecer de mal tino con otro envío malo que atrapó Minkah Fitzpatrick y la respuesta fue el 6-0 de 26 yardas a favor de los “metaleros”.

En el segundo cuarto, ahora las pérdidas de balón de San Francisco se debieron a dos fumbles. El primero de Raheem Mostert y el segundo de Garoppolo pero Steelers no sacó provecho. Antes del descanso, San Francisco descontó 6-3 con gol de campo de Robbie Gould de 24 yardas.

Tras el descanso, Pittsburgh lamentaría el hecho de no haber sacado mayor ventaja y los de casa en el Levi’s Stadium dieron vuelta al partido gracias a su defensiva, que presionó a Rudolph para que su lanzamiento fuera interceptado por K’Waun Williams.

El fallo significaría el 10-6 en la respuesta de San Francisco con el touchdown de una yarda de Jeff Wilson.

Luego de un despeje por bando, en su siguiente posesión de balón, Steelers se sacó la espina con una precisa espiral de Rudolph a JuJu Smith-Schuster, quien se escapó 76 yardas para el 13-10, había partido.

El gusto duró poco o nada para Acereros, pues en la próxima serie de 10 jugadas los californianos recuperaron la ventaja con la segunda anotación de Wilson, que significó el 17-13. Comenzó el toma y daca.

En el último cuarto, cada equipo sufrió un balón suelto y consiguió una anotación para definir el duelo, Pittsburgh se puso 20-17 con el touchdown de Diontae Johnson de 39 yardas y San Francisco puso todo en orden 24-20 con la entrada a las diagonales de cinco yardas de Dante Pettis.

San Francisco firmó, así, su tercer triunfo en la Temporada de centenario de la NFL, su mejor arranque en 20 años, con un Garappolo que completó 23 de 32 pases para 277 yardas, un pases de anotación y dos intercepciones.

Wasn’t perfect but got it done at home. 3-0!@NFL | #GoNiners

pic.twitter.com/05DlGmNUQ6

— San Francisco 49ers (@49ers) September 23, 2019