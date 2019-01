Actor de ‘Roma’ no Podría Asistir al Óscar Porque no Tiene Visa

Mientras que los nominados Yalitza Aparicio y Marina de Tavira han sido parte del circuito de premios este año, el coprotagonista de ‘Roma‘ Jorge Antonio Guerrero no ha participado en ningún evento de la prensa de los Estados Unidos porque su visa ha sido rechazada tres veces.

Guerrero reveló esto después de que ‘Roma‘ recibió su puñado de nominaciones al Óscar y dijo que sus intentos de asistir a los eventos de la prensa de Estados Unidos para la película han fracasado porque no se le ha aprobado una visa.

Con los Óscar, que se llevarán a cabo el próximo mes, el actor ahora teme no poder asistir a la ceremonia en la que su película es uno de los mayores logros que se honran.

GOOD MORNING, BEAUTIFUL WORLD.

I’m very excited to share that ROMA has been nominated for 10 Academy Awards, including Best Picture, Best Director – @AlfonsoCuaron, Best Actress – @YalitzaAparicio, Best Supporting Actress – @MarDeTavira, and Best Original Screenplay! pic.twitter.com/cHPJYBQq7o

— Netflix Film (@NetflixFilm) January 22, 2019