Acuerdan Diputados Celebrar Foro Ciudadano Para la Actualización del Marco Normativo Electoral

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2020. Al reconocer la prioridad que tiene para el Congreso michoacano legislar en materia electoral, primordialmente en la antesala del próximo año de elecciones, los diputados Fermín Bernabé Bahena, Francisco Cedillo y Javier Paredes, integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, se reunieron para analizar iniciativas pendientes de dictamen, así como para concertar acuerdos para la realización del Foro Ciudadano para la Actualización del Marco Normativo Electoral, a celebrarse durante el mes de marzo.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Fermín Bernabé, expuso que actualmente la comisión tiene 12 iniciativas pendientes de análisis y dictamen, de las cuales la mayoría se deben analizar de manera conjunta con legisladores de las otras comisiones; por ello, solicitó se instauren mesas técnicas para construir una sola propuesta legislativa que le dé celeridad y viabilidad al trabajo que concierne a esta Comisión.

En su turno, el diputado Francisco Cedillo consideró importante hacer un balance de aquellas iniciativas que no proceden, ya sea porque su contenido es de competencia federal o por no ser aplicables a la realidad que impera en el estado; no obstante, reconoció su interés de impulsar iniciativas que erradiquen la violencia política en razón de género, sobre todo en la antesala del proceso electoral que vivirá el estado en el 2021.

A decir del diputado Javier Paredes, todas estas iniciativas deben analizarse de manera adyacente con funcionarios del Instituto y del Tribunal Electoral del Estado, ya que en gran medida, son ellos quienes se ven afectados o beneficiados con las modificaciones legales que realiza el Congreso michoacano.

En un segundo momento, los integrantes de esta comisión acordaron la celebración del Foro Ciudadano para la Actualización del Marco Normativo Electoral, el cual se llevará a cabo el próximo mes de marzo, a través de diversas actividades y conferencias al interior del estado, en el que se pretende contar con la participación del Instituto Electoral de Michoacán, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y con expertos en la materia.

Entre los temas a analizar, se encuentra la paridad de género, violencia política en razón de género, políticas de inclusión, consultas ciudadanas, revocación de mandato, propaganda gubernamental, nuevas tecnologías en la organización y desarrollo de procesos electorales, entre otros.

Derivado de este foro, se pretende elaborar un expediente con todas las propuestas que se hayan realizado para que, derivado de su estudio y análisis, se traduzcan en iniciativas que mejoren y consoliden prácticas de gobierno abierto y de alta participación ciudadana.