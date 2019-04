Acusa Trump a Soldados Mexicanos de Agresión en la Frontera

El presidente Donald Trump denunció hoy que soldados mexicanosapuntaron sus armas contra efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos desplegados en la frontera, como posible táctica de distracción en beneficio de narcotraficantes.

En Twitter, Trump advirtió que ahora está enviando soldados armados a la frontera para evitar que se repitan este tipo de incidentes, aunque no ofreció detalles sobre sus acusaciones.

Recientemente, soldados mexicanos desarmaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera. Más vale que no vuelva a suceder”, escribió el mandatario estadunidense en Twitter.

Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo mínimo suficiente en detenciones y deportaciones”, agregó.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019