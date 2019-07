Adelantan Secuela de la Película de Princesas ‘Encantada’

Encantada‘, cinta de princesas que conjuga dibujos animados con la vida real, tendrá una secuela, ya preparada por Disney.

Skyler Shuler, editor en jefe de The DisInsider, anunció a través de Twitter que la segunda parte de la historia protagonizada por Giselle “puede finalmente estar avanzando”.

“El largo tiempo de desarrollo de la secuela de Encantada puede finalmente estar avanzando. ¡Deberíamos tener una actualización pronto!”, publicó.

The long in development Enchanted sequel may finally be moving forward. We should get an update soon! pic.twitter.com/iNcoA5IGD5

— Skyler Shuler (@Skylerhxc) July 8, 2019