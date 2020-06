Advierte OMS Sobre Riesgo de Concentraciones Contra Racismo por Pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que “la complacencia es la mayor amenaza” para los países que están superando la pandemia y advirtió del riesgo de nuevas oleadas en lugares donde se están produciendo concentraciones de personas, en particular las protestas contra el racismo.

Debemos seguir atentos para que no haya nuevas oleadas, sobre todo porque las concentraciones de gentes se están reanudando en muchos países”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su rueda de prensa regular para informar de la evolución de la pandemia.

"In these countries, the biggest threat now is complacency. Results from studies to see how much of the population has been exposed to the virus show that most people globally are still susceptible to infection"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2020