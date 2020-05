Afecta la Salud de los Ciudadanos una Letal Fábrica Humeante en Pleno Centro de la Ciudad.

Uruapan, Mich.-En pleno centro de la ciudad, una letal fábrica humeante está afectando la ya de por sí socavada salud de los ciudadanos.

Se trata de una destiladora del aguardiente de caña llamado Charanda, que hace varios años, enfrentó problemas con las dependencias federales y estatales de protección al ambiente, por verter desechos líquidos a un canal.

Esta factoría se localiza en la colonia Lázaro Cárdenas, también conocida como barrio Agua Blanca, a unas ocho cuadras del primer cuadro entre las calles Unión, Joaquín Amaro, Porfirio Díaz y Cuauhtémoc; en una zona densamente poblada.

De acuerdo a los vecinos que respiran el humo que sale de la fábrica, no importa si entre semana o un domingo a las 15:00 horas por ejemplo, el denso humo que se expande por toda el área no deja de manar.

Ante esta situación, el secretario municipal de Medio Ambiente, Librado Martínez Carranza, reconoció que esta empresa esta contraviniendo la ley .

Por su parte, quienes habitan en la zona, han reportado estar cansados de los olores y de estar respirando humo, por lo que piden que las autoridades de los tres niveles de gobierno intervengan de inmediato.

Indicaron que el argumento de la factoría es que la misma existe desde que en la zona no había casas-habitación, pero consideraron que como ahora sí hay, pudiera ser tiempo de reubicar esta empresa.

Y es que las personas no sólo están en riesgo por la presencia de Covid 19, en la ciudad, sino por el humo de los incendios forestales-urbanos, las emanaciones de esta fábrica y hasta por ciudadanos que todos los días queman basura orgánica en Constitución 111, también en el centro de la ciudad.