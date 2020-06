Afores van a Convertirse en un Problema Grave y Tenemos que Resolverlo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que todavía no tiene pensada la forma en cómo se va a abordar el tema de las Afores, pero que se va a convertir en un problema grave si no se hace algo.

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador apuntó que no se puede dar la espalda al asunto de las Afores que podría estallar a partir del próximo sexenio, y que se malinterpretaron sus declaraciones sobre este tema.

“Todavía no tenemos contemplado el cómo vamos a enfrentar el problema (…) Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar, y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, buscando la participación de todos, los que se van a ir jubilando van a recibir ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde”, externó.

“No podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar aún cuando a nosotros no nos va a afectar tanto porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo sí van a tener un problema gravísimo. Problema que se soslaya, estalla”, subrayó.

“Sí hay que hacerlo por que lo estoy planteando, va a convertirse en un problema grave, tenemos que resolverlo entre todos, enderezar ese entuerto, corregir ese error de los tecnócratas irresponsables, que nos metieron en cada problema, tenemos que estar corrigiendo la plana de lo todo lo que hicieron mal”, aclaró