Aguacateros Michoacanos, Abrieron un Restaurante en la Unión Americana. el Principal Atractivo son los Platillos Saludables de Aguacate.

Uruapan, Mich.- Aguacateros Michoacanos, abrieron un restaurante en la Unión Americana, específicamente en Dallas, Texas.

El principal atractivo de este lugar que se llama AvoEatery (restaurante de aguacate) son los platillos saludables que se elaboran con esta fruta.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) con esta estrategia, por un lado continúa promoviendo el aguacate de la entidad, en la Unión Americana y por el otro, le muestra a los consumidores de esa nación, nuevas formas de consumir es fruto. Pero también planea compartir ideas de preparación con otros restaurantes.

Como se sabe en Estados Unidos, el brazo mercadotécnico del aguacate michoacano de exportación es la marca Avocados From México (AFM), la cual en asociación con el distrito gastronómico de Dallas, Trinity Groves, inauguró desde el pasado 30 de enero su primer restaurante gourmet casual, enfocado completa y exclusivamente en los aguacates mexicanos.

Trinity Groves, que posee y opera el restaurante, fomenta el crecimiento de startups –inauguraciones o aperturas de negocios–, a través de la cultura de innovación.

Trinity Groves es conocida por su programa de incubación que alienta a crear y presentar conceptos gastronómicos únicos a un equipo de restauranteros experimentados.

AvoEatery es un nuevo concepto de restaurante que sirve como incubadora de innovación, en este caso, del aguacate, en todo el menú. Dicho menú permitirá conocer las preferencias de los consumidores y los platillos podrán compartirse con restaurantes de todo Estados Unidos.

Desde 1997, APEAM ha sido el único socio cooperador de EEUU, a través del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés), para la exportación del aguacate mexicano; pero también se ha encargado, con el paso de los años, de promocionar al fruto bajo la marca de AFM.

Con la ayuda de la Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México (MHAIA, por sus siglas en inglés), sus productores y empacadores asociados a la APEAM han trabajado intensamente para aumentar el consumo del aguacate mexicano en el vecino país; con esto, han conseguido que haya pasado de 0.5 a 3.5 kilogramos per cápita.

La promoción del nuevo restaurante en el distrito gastronómico de Dallas, no sólo le apuesta al sabor, sino a lo saludable del fruto.

Los aguacates aportan grasas buenas o monoinsaturadas y poliinsaturadas. Además, son una buena fuente de fibra, pues contienen el 11 por ciento del valor diario. La fibra dietética de la fruta, como parte de una dieta saludable en general, ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.

Además, aportan potasio, lo que ayuda a compensar algunos de los efectos nocivos del sodio en la presión arterial.

“Estamos yendo más allá del marketing de marca hacia el marketing experimental, donde podremos inspirar a los consumidores con la versatilidad y beneficios a la salud del aguacate mientras aprendemos directamente de ellos mismos sobre lo que esperan del fruto”, dijo Alvaro Luque, Director General de AFM.