Ahora son las Enfermeras del IMSS las que Demandan Insumos, ya que les dan un Cubrebocas por Turno.

Uruapan, Mich.- lunes 30 de marzo del 2020.-Ahora fueron las enfermeras del hospital general de zona 08 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las que pancarta en mano denunciaron que no se le entrega el material de protección más indispensable.

Por ello no pueden protegerse ante un contagio del nuevo coronavirus, Covid 19. Dijeron que cuando demandan insumos antisépticos, les dan un cubrebocas para cada turno.

Indicaron que son unas 600 las enfermeras de este hospital, las que están en peligro y que en la misma situación se encuentran los médicos, camilleros, laboratoristas, personal de limpieza y el resto de la planta laboral del Seguro Social.

Este lunes las enfermeras comenzaron la semana y la fase III de contención del Covid 19, demandando que se les entreguen los materiales para su protección, ya que ellas también tienen familias y sienten temor de llevarles el virus, de su trabajo a sus hogares.

Indicaron que en el IMSS, sus superiores les dicen que no hay materiales para su protección y que no importa si hay casos sospechosos, que les darán cubre bocas, cuando existan casos comprobados.

Sin embargo las enfermeras llamaron la atención acerca de que se están suscitando defunciones por neumonías atípicas y que esto es para ellas una especie de advertencia de lo que puede llegar a ocurrir.

Luego de que se manifestaron se llevó a cabo una reunión, entre las enfermeras y el director del hospital de apellido Sandoval, y de acuerdo a las entrevistadas, el director les habría dicho que ya se les va a dotar de material.

Cabe mencionar que la semana pasada fue el personal del hospital general, Doctor Pedro Daniel Martínez de Uruapan, dependiente de la Secretaría de Salud, el que demandó insumos.