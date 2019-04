Al Menos 30 Bomberos Mueren en Incendio Forestal en China

Al menos 30 bomberos han muerto mientras intentaban apagar un incendio forestal en la provincia central china de Sichuan, informó este lunes la televisión estatal CGTN.

El fuego se originó este sábado a las 18.00 hora local (10.00 GMT) a 3 mil 800 metros de altitud en una zona montañosa del distrito de Muli, cercano a la frontera con Birmania.

#UPDATE All of the 30 missing firefighters confirmed dead in Liangshan forest fire, SW China

More: https://t.co/gZ0lJcmB7w pic.twitter.com/VLoeB7aqHF

