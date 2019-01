Alienta EU a Venezolanos a Protestar Contra Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, publicó el martes un video en el que califica de “dictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y justo un día antes de la marcha convocada por laoposición le dice al pueblo de Venezuela: “Estamos con ustedes”.

Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en nombre del pueblo estadunidense le decimos a la buena gente de Venezuela: Estamos con ustedes”, afirmó Pence en el video publicado el martes.

El vicepresidente, además, reiteró que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición, es el “último vestigio” de la democracia en Venezuela y reiteró su apoyo al presidente de esa cámara legislativa, Juan Guaidó.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019