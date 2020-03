Alista Gobierno Plan Dn-Iii-E por Coronavirus

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que su administración ya prepara un Plan DN-III-E para afrontar la pandemia de coronavirus (COVID-19) en México.

En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador apuntó que su administración está preparada con recursos para afrontar los escenarios de esta pandemia.

“Estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, las camas suficientes en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere, ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito. Vamos a contar con el apoyo del Ejército, la Marina, con todo su personal médico e instalaciones, está todo el gobierno preparado”, apuntó.

El Plan DN-III-E, según la definición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes y entorno”.

López Obrador que este plan consistiría en desplegar médicos militares y uso de instalaciones y no en toques de queda.

“Consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares y la experiencia del Ejército en casos de mayor gravedad, situaciones difíciles en donde ellos puedan usar todas instalaciones (…) es con fines sanitarios, no al autoritarismo”, declaró.

“¿Qué hacemos con toques de queda? Respeto las decisiones de otros países pero nosotros no necesitamos eso. Si se necesita, vengo aquí, no solo en la mañana, a mediodía o en la tarde, los invitó a ustedes y le hablo al pueblo para que se estén en sus casas y estoy seguro que me van a hacer caso, nada de que va a ser por la fuerza”, aseveró.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene 1.4 camas por cada mil habitantes, mientras que España tiene 3, Italia 3.2, y China 4.2.

Pese a este dato, el mandatario mexicano remarcó este jueves que “no hay falta de recursos” y ya se está ejerciendo presupuesto para hacer frente a la pandemia, que estiman que se propagará con mayor velocidad en el país entre el 20 y el 30 de marzo, y se alargará durante unas 12 semanas.

“Se está actuando de manera responsable y no debe de caerse en el miedo ni la psicosis”, subrayó López Obrador, quien afirmó que su gobierno está haciendo compras “ordenadas y a buen precio”.

“Estamos preparados médicamente. Tenemos un plan de atención a enfermos. Espacios y camas suficientes en centros de salud y hospitales”, apuntó el mandatario, muy criticado desde el inicio de su mandato, el 1 de diciembre de 2018, por la gestión del sector salud.