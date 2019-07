Amenaza Trump a Guatemala por Acuerdo de ‘tercer País Seguro’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando ahora aplicar una “prohibición”, aranceles y comisionesa las remesas después de que Guatemala decidió que no avanzaría con un acuerdo para designarlo ‘tercer país seguro’, que implica recibir a más solicitantes de asilo.

En Twitter, Trump acusó al gobierno guatemalteco de “romper el trato que tenían con nosotros”.

Guatemala … ha decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros de suscribir como un necesario acuerdo de tercer país seguro. Estábamos listos para avanzar”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Ahora estamos analizando la ‘PROHIBICIÓN’, aranceles, comisiones a remesas, o todas ellas. Guatemala no ha sido buena”, escribió Trump.

….Tariffs, Remittance Fees, or all of the above. Guatemala has not been good. Big U.S. taxpayer dollars going to them was cut off by me 9 months ago.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019