Anuncian Precuela de ‘Game of Thrones’

La nueva precuela de la serie ‘Game Of Thrones’ llegará bajo el nombre de ‘House of the Dragon’, la cual estará basada en la novela ‘Fire & Blood’ del autor George R. R. Martin, quien en septiembre pasado anunció que se encontraba en la planeación de cinco nuevos proyectos para una plataforma de streaming.

A través de la cuenta oficial de ‘Game Of Thrones’, cuyo capítulo final fue transmitido el 19 de mayo de 2019, se compartió que la nueva producción será cocreada por George R. R. Martin en asociación con Ryan Condal, quienes dirigirán el piloto de la historia así como el resto de los episodios, mientras que Miguel Sapochnik se encargará del trabajo de producción ejecutiva.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019