Apenas Será Trasladada a Guadalajara la Niña Herida de Bala, en Santo Santiago. Sigue Grave.

Uruapan, Mich.- sábado 11 de enero del 2020.- Apenas en estos momentos será trasladada a Guadalajara, la pequeña Regina, la niña de 12 años de edad que salió de su casa a comprar un litro de leche, en la tienda de la esquina y que quedó en medio de un enfrentamiento entre civiles, recibiendo un balazo.

La pequeña fue llevada de inmediato al hospital civil, Dr. J. Jesús Silva, de esta ciudad, por el ser el más cercano al lugar de los hechos, en el barrio de Santo Santiago; pero ayer fue trasladada al hospital 08 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde es derechohabiente, ya que no sólo necesita atención de primer nivel, sino que sus padres no pueden desembolsar miles de pesos.

De acuerdo a lo dado a conocer por los familiares de la niña que resultó ser una víctima colateral de la violencia que se padece en esta ciudad, la bala que le atravesó el cuerpo no sólo le perforó un pulmón, sino que le daño el otro, por lo que se encuentra grave.

Pero además, teniendo como base el Resumen Médico entregado por el Hospital Civil, sitio en donde los familiares reconocen le salvaron la vida al brindarle las primeras atenciones y mantenerla estable, se sabe que hubo otros órganos comprometidos por la bala que recibió, cuando al parecer unos civiles en auto perseguían a otros en moto y les iban disparando.

Hasta hace unas horas los familiares manifestaron que estaban desesperados, porque la menor aún no era trasladada a Guadalajara, que anoche había estado a punto de sufrir un shock y que sus parientes tuvieron que conseguirle sangre; pero hace unos minutos confirmaron que se iniciará con el traslado a un centro médico, del IMSS, de aquella ciudad.