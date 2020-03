Aplazan Estreno de ‘Black Widow’ por Covid-19

Marvel Studios y Disney aplazaron este martes el estreno de ‘Black Widow’, la película protagonizada por Scarlett Johansson que iba a llegar a los cines el próximo 1 de mayo, debido a la crisis mundial desencadenada por la expansión del coronavirus, informaron medios estadounidenses.

Disney ya había retrasado en los últimos días, por la preocupación en torno al COVID-19, los lanzamientos inminentes de otras cintas como ‘Mulan‘, ‘The New Mutants’ o ‘Antlers’.

Además de ‘Black Widow’, el gigante de Mickey Mouse también aplazó hoy los estrenos de ‘The Personal History of David Copperfield’, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de ‘The Woman in the Window’, dispuesto para el día 15 del mismo mes.

‘Black Widow’, que por ahora no tiene nueva fecha de estreno confirmada, es la primera película del catálogo de Marvel para 2020 y, bajo la dirección de Cate Shortland, cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt y David Harbour escoltando a Johansson en su primera cinta como absoluta protagonista encarnando a Black Widow.

Marvel tiene en la agenda otro estreno para este año: la película coral ‘Eternals‘ que protagonizarán, entre otros, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Kumail Nanjiani.

‘Eternals‘ fue dirigida por Chloé Zhao y su fecha de estreno, no modificada por ahora por el coronavirus, es el 6 de noviembre.

El retraso de ‘Black Widow’ se une a otros grandes lanzamientos de Hollywood que han sido pospuestos debido a la pandemia del coronavirus.

Entre ellos sobresalen, por ejemplo, los aplazamientos de grandes estrenos como ‘James Bond: No Time To Die’ o ‘F9’ (novena entrega de ‘Fast & Furious’)

La industria del cine también ha bajado la persiana en cuanto a los rodajes.

Así, se han suspendido las producciones de proyectos del calibre de las cuatro secuelas de ‘Avatar’, ‘Mission: Impossible 7’, ‘Jurassic World: Dominion’, ‘The Batman’ o la nueva cinta de ‘The Matrix’.