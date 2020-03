Aplazan GP de Bakú y Arranque de la Fórmula uno por Covid-19

Los organizadores del Gran Premio de Bakú, que debía dar inicio a la Fórmula Uno el 7 de junio, anunciaron este lunes su decisión de aplazar la carrera debido a la amenaza del coronavirus COVID-19.

“Esta decisión es una consecuencia directa de la pandemia global del COVID-19 y se ha basado en las recomendaciones de expertos proporcionados por las autoridades competentes”, informaron los organizadores en un comunicado.

La nota indicó que el aplazamiento fue acordado después de “amplias consultas” con la Fórmula Uno, la FIA y el gobierno de Azerbaiyán, que no estaba dispuesto a asumir los costes de una cancelación en el último momento.

La organización subrayó que está en contacto con la F1 con el fin de anunciar una nueva fecha para la disputa de la carrera en el circuito urbano en la segunda mitad de 2020.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020