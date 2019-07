Apple Actualizará Iphones Antiguos Para Ajustar GPS

Apple permitirá que versiones anteriores de iPhone y iPad tengan actualizaciones que les permitan ejecutar los últimos lanzamientos.

Se trata de un parche de iOS diseñado para dispositivos como el iPhone 4s y el iPad mini de primera generación sin embargo, esto únicamente permitirá que los dispositivos tengan un GPS más preciso.

La importancia de este anuncio se debe a que es la tecnología GPS la que se encarga de vigilar la fecha y hora que, finalmente, rastrea otros datos como el número de semanas y el almacenaje de cifras de 0 bits. Alrededor de cada 20 años, dicho número regresa a cero lo que causa problemas para dispositivos más antiguos que no están diseñados para soportar ese cambio.

El cambio más reciente ocurrió el 6 de abril por lo que los dispositivos Apple que no tengan soporte para instalar las versiones más recientes de iOS, lamentablemente, podrían verse afectados por dicho problema.

Why Apple patched a bunch of ancient versions of iOS today (all the way back to iOS 5!):

– GPS 10-bit-week-number rollover issue for April 2019: https://t.co/VVzw4ZybM8

– Apple says their rollover happens this coming November instead of April: https://t.co/mFV8bYrJ76

— Marco Arment (@marcoarment) July 23, 2019